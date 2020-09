Migranti, in migliaia a Berlino: chiedono "più profughi"

Diverse migliaia di persone hanno manifestato a Berlino a favore del ricollocamento in Germania dei rifugiati del campo profughi di Moria, sull'isola di Lesbo in Grecia, distrutto da un incendio. Obiettivo della manifestazione, organizzata dal gruppo tedesco per i diritti umani 'Pro Asyl', è quello di chiedere al governo di Berlino di accettare un maggior numero di migranti e rifugiati dalla Grecia.



''Abbiamo spazio'' e ''Facciamo entrare le persone'' sono alcuni degli slogan scritti dai partecipanti sui cartelloni. Secondo gli organizzatori, in tremila hanno aderito all'evento. Pro Asyl ha anche chiesto la ''fine immediata delle pratiche di respingimento messe in atto dal governo greco''.