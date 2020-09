Piacenza, scrutatore positivo al covid. Scatta la sanificazione

"Le operazioni elettorali al seggio 2 sono sospese causa Covid fino alle 13.30 circa. Dalle ore 13.30 circa sarà operativo il nuovo seggio, con personale nuovo, presso la Sala Consigliare del Comune di Calendasco, presso il palazzo comunale. Tutte le attività si stanno svolgendo in piena sicurezza. Chi ha già esercitato il diritto di voto in mattina recandosi a votare al seggio 2, indossando la mascherina e sanificandosi le mani, non corre alcun rischio di contagio, come confermato dall'Azienda Sanitaria Locale di Piacenza". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Calendasco, un comune del piacentino, spiegando in un post successivo che "sono già in corso le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali del piano seminterrato della Scuola Materna di Calendasco che erano stati individuati come sede del seggio 2. Domani quindi, come condiviso con l' Azienda Usl di Piacenza, le attività scolastiche si svolgeranno regolarmente nella piena sicurezza".