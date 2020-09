Regionali, Val d'Aosta prima per affluenza

E' la Valle d'Aosta ad aggiudicarsi il primo posto per il dato affluenza per le elezioni regionali. Alle ore 12, infatti, la Regione raggiunge il 17,66 % e Aosta arriva al 16,92%. A seguire troviamo il Veneto con il 14,75% e la Toscana al 14,67%. Ma tra i capoluoghi delle due regioni Firenze, con il 16,6%, supera Venezia che rimane al 15,27%. Intorno al 14% abbiamo la Liguria e Genova poi, a seguire, le Marche, al 13,43% con Ancona che raggiunge il 14% di affluenza.



Le Regioni del Sud sono quelle con il dato peggiore di partecipazione al voto. La Puglia non va oltre il 12,04% e Bari, città del governatore uscente e attuale candidato del Pd Michele Emiliano, supera la media regionale ma rimane al 12,95%. La Campania, con il suo 11,32% è la regione con il dato più basso di affluenza e Salerno, città del candidato e attuale presidente della Campania Vincenzo De Luca, rimane all'11,24%.