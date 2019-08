Il rosario di Salvini? Per il grillino è un messaggio alla mafia

Alle stupidaggini pentastellate eravamo abituati, ma ora si passa il segno. Viene in mente quello sketch del film Anni Novanta Parte II in cui Nino Frassica, spacciandosi per un (finto) pentito di mafia pronto a intascarsi i soldi dello Stato per le "soffiate", raccontava al giudice (Massimo Boldi) di turno che il capo della "cupola"...era il papa!. Quello era un film comico, si sa. Ma ieri, di comico, nelle sparate del Capogruppo pentastellato al Senato a Matteo Salvini c'è stato poco da ridere. Ed il diretto interessato, difatti, non ha né riso né sorriso.



"Incredibile il senatore grillino: 'Ostentare il rosario in Calabria è un messaggio alla 'Ndrangheta'. Offende in un colpo solo calabresi, cattolici e milioni di italiani. Ma si vergogni!". Lo scrive questa mattina con un tweet il ministro dell'Interno dimissionario Matteo Salvini.



Morra ha affermato ieri in aula a palazzo Madama: "Salvini ha avviato un tour (non un pellegrinaggio, ma un tour) per cui è venuto anche in Calabria, passando per Isola Capo Rizzuto e Soverato, incontrando cittadini, venendo contestato da cittadini (ci sta, è nelle regole del gioco), ma soprattutto ostentando pubblicamente il rosario. In terra di Calabria - e in questo caso devo parlare da Presidente della Commissione antimafia - ostentare il rosario, votarsi alla Madonna lì dove c'è il santuario cui la 'Ndrangheta ha deciso di consegnarsi, il santuario della Madonna di Polsi, significa mandare messaggi in codice a certe forze che soprattutto uomini di Stato, in particolar modo Ministri dell'interno, debbono combattere e non favorire".



"Ma sicuramente è stato per ignoranza, non per intenzione", ha continuato Morra. "Desidero infatti concedere, recuperando quanto ha detto appunto il ministro Salvini (non so se si sia dimesso o meno), che in Italia ci siano 60 milioni di innocenti fino a prova contraria; quindi lo ha fatto, ma non sapeva quanto avesse fatto e quindi: Padre perdonalo perché non sapeva quello che faceva". Morra come Gesù Cristo...