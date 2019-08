Zaia: "Crisi di governo? Troppi no a 5 Stelle"

"Matteo Salvini ha aperto la crisi, evitando che l'azione di governo si trascinasse in un'agonia. In 15 mesi abbiamo assistito a troppi 'no' da parte del M5s: alla Tav, alle Olimpiadi, alla Pedemontana, alle soluzioni per le grandi navi e, soprattutto, no all'autonomia". Lo scrive su Twitter il governatore del Veneto Luca Zaia, che poi chiede di "andare al vedo senza scuse", e inneggia "al voto subito", per "restituire la parola ai cittadini, dopo aver votato il taglio dei parlamentari".