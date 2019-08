Sovranisti spagnoli: pronti a denunciare Open Arms

"Open Arms non è una Ong ma la base operativa dell'estrema sinistra, connivente con le grandi multinazionali e le banche". È quanto ha scritto ieri su Twitter Santiago Abascal, il leader del partito della destra spagnola VOX.

"Quando attaccano l'Italia – ha affermato il politico sovranista - attaccano di fatto la sovranità, l'identità e la convivenza in Europa. Gli immigrati sono la loro merce politica. Niente di più". Per questo motivo Abascal ha annunciato la prossima presentazione alla Procura Generale della Repubblica (Fiscalía General del Estado) di una denuncia contro la ong catalana "per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale e abuso ["uso fraudulento"] del diritto del mare" (cfr. P. Bruni, Vox denunciará al Open Arms por "favorecer la inmigración ilegal", in El Confidencial, 21/08/2019 - www.elconfidencial.com).

Pur condividendo con la Lega una linea decisa sul tema della sovranità e dell'immigrazione, VOX ha deciso dopo le ultime elezioni europee di collocarsi nel Parlamento di Strasburgo nella “famiglia politica” dei Conservatori e riformisti (Ecr), privando così il gruppo sovranista dell'Europa delle nazioni e della libertà (Enf), al quale aderisce il Carroccio, del suo prezioso apporto in termini di incisività ed elaborazione culturale.