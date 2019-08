GORC 2: la Genesi

Come Cassandra avevo previsto il futuro disastro portato dei 4 Cavalli di Troia dell'apocalisse (Conte, Trenta, Moavero, Tria) e la nascita del mostro GORC dal secondo forno, quello radioattivo, di Di Maio. Il Governo-Onesti-Responsabili, Competenti però, ha già subito una trasformazione genetica a causa delle potenti radiazioni del forno di Luigino e gli Onesti si sono trasformati in Orsoliani, che non sono i frati fratelli delle suore Orsoline, bensì i seguaci della nuova setta €uromaniaca degli Orsolani, fondata da quel faccione di mortadella che gli stessi grillini avrebbero visto volentieri come Presidente della repubblica qualche anno fa. Tout se tient, naturalmente. Non capisco dove sia la sorpresa e la meraviglia dei leghisti e degli ex-pentastellati in fuga. Ancora più incomprensibile è che il PD voglia tenere fuori dalle zampe del GORC il “bravissimo indossatore di giacche e fazzolettini” Giuseppe Conte. Sarebbe un controsenso. Chi meglio di Conte potrebbe fare da balia al cucciolo di GORC in attesa della definitiva trasformazione dello stesso nel Drago-Draghi GORC? Chi meglio di quel Conte che faceva le fusa alla Orsola/Ursola qualche giorno fa e che se la rideva sguaiatamente con la mamma della stessa Orsola solo qualche mese fa, sghignazzando delle inutili ossessioni di Salvini e della ingenuità e semplicismo dei grillini (very one dimensional thinking)? Il programma sembra che sia già pronto. Verranno garantite le solite menate inutili o dannose dei grillini come il taglio dei parlamentari e il salario minimo di Milton Friedman e Friedrich von Hayek, condite con una buona dose di gretinate varie in salsa verde, mentre la Super Patrimoniale verrà lasciata alla Responsabilità e Competenza del Drago per il prossimo anno. Intanto il simpatico Little Gypsies con l'intelligenza acuta del tipico piddino, riuscirà a salvare dal coma l'altro Matteo. Il Matteo truce, invece, aspetterà inutilmente un miracolo dal Quiesling del Quirinale.