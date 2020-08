Navalny, i suoi collaboratori: "Vogliono nascondere prove avvelenamento"

Il rifiuto dei medici di Omsl di dare l'autorizzazione al trasferimento in Germania dell'oppositore Aleksei Navalny e' legato alla necessita' di nascondere le prove del suo avvelenamento. Ne sono convinti i collaboratori piu' stretti di Navalny, che si trova in coma profondo in un ospedale siberiano dopo essersi sentito male per un sospetto avvelenamento. L'ultimo bollettino medico, su cui si basa il rifiuto del trasporto all'estero, parla di "condizioni instabili" per l'attivista, nonostante fino a ieri i dottori dichiaravano di essere riusciti a stabilizzare la situazione.



L'oppositore si trova in "coma profondo", ma ancora non c'e' una diagnosi ufficiale. Il suo braccio destro, Leonid Volkov, su Twitter ha denunciato: "Al Cremlino non importa niente della vita e della salute di Aleksei. La cosa importante per loro è che le prove che sia stato avvelenato non diventino di dominio pubblico". "Il motivo per cui non danno l'autorizzazione e' chiara", ha twittato Nadia Tolokonnikova, membro del gruppo Pussy Riot, "dopo tre giorni tutte le tossine saranno rimosse dall'organismo e non ci saranno le prove dell'avvelenamento".