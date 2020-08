Coronavirus, Gelmini contro Ricciardi: "Prudenza fuori luogo"

"Oggi non è la stagione dell'emergenza, dobbiamo mettere in campo prudenza, perché non abbiamo ancora un vaccino, ma non dobbiamo ingenerare il panico". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a ''Stasera Italia'', su Rete 4.



''Le parole di Ricciardi -ha avvertito- mi hanno sorpreso, le ho trovate fuori luogo. Non tocca certo ad un consulente del Ministero della Salute dire se le scuole devono restare chiuse o se le elezioni vanno rinviate. Tra l'altro questo allarmismo continua a creare gravi danni per la nostra economia. Non dobbiamo morire di Covid, ma non possiamo morire neanche di fame".