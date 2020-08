Scuole "lager", Azzolina: "Salvini troglodita e gaglioffo"

"Salvini paragona la scuola a un lager? Oggi lo chiamerò 'il gaglioffo'. E' ridicolo, gli consiglio di leggere Liliana Segre. Avrebbe bisogno di studiare, di leggere, perché tutte le volte che parla di scuola dice scempiaggini. Dovrebbe chiedere scusa non a me, ma alla comunità scolastica. Questi sono livelli da trogloditi". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un'intervista alla trasmissione 'In Onda' di La7.