Regionali in Campania: video con minacce a consigliere Lega

"Guardate questo video di Instagram: mi si augura di morire dissanguato, coi miei manifesti a Caserta che vengono cosparsi di vernice rossa. A tanta violenza si risponde in due modi: con una bella denuncia alle autorità competenti e mettendo ancora più forza e impegno in questa campagna elettorale". Così il consigliere regionale della Lega Gianpiero Zinzi, che denuncia la diffusione di un video di nove secondi recante la scritta "non votare Lega" e in cui si sente la voce di un uomo che minaccia Zinzi di fronte ad un suo manifesto imbrattato di vernice rossa.



"Se pensano di spaventarci hanno proprio fatto male i loro calcoli. Viva la libertà, viva la democrazia!" conclude il consigliere del partito di Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Non è la prima volta che Zinzi viene insultato. Suoi manifesti sono stati anche imbrattati.