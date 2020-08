Milano, calci e pugni al clochard per rubargli venti euro

Due tunisini sono finiti ieri notte in manette, dopo aver malmenato, a calci e pugni, un senza tetto che dormiva nella Stazione di Lambrate a Milano. Le due risorse si son avvicinate al clochard, poco dopo le 22.30, ed hanno aggredito il 56enne che dormiva, portandogli via il portafogli, che conteneva 20 euro.



Un dipendente delle Ferrovie ha notato la scena ed ha chiamato la polizia, che ha fermato i due stranieri, un 48enne e un 60enne, mentre si stavano dando alla fuga, in via Valvassori Peroni.