Mantova, in arrivo il terzo lotto della Gronda Nord

Grazie a Regione Lombardia in dirittura d'arrivo il terzo lotto della Gronda nord nel Mantovano, quello che dovrebbe collegare le zone industriali Fenilrosso e Gerbolina. "Opera fondamentale", commenta il consigliere regionale mantovano Alessandra Cappellari (Lega Salvini Premier), rispondendo alle critiche espresse dalla candidata sindaco di Viadana Fabrizia Zaffanella. "La signora Zaffanella, che non ho il piacere di conoscere personalmente, mi pare alquanto confusa", afferma la Cappellari.



"Chiederò ufficialmente al sindaco facente funzione Alessandro Cavallari di invitarla all'incontro con l'assessore regione alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, a inizio settembre; Zaffanella potrà fare le domande che ritiene opportune e verificare che la Gronda Nord è ritenuta fondamentale per i cittadini già da tempo e prima della sua campagna elettorale. Regione Lombardia ha inserita la Gronda nel piano e l'ha pure finanziata, inserendola nell'allegato 3 del Piano Marshall, ossia tra le opere che, non avendo ancora un crono programma certo, necessitano di verifiche della Direzione generale della Regione".