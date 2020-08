Mantova, il Pd: "Briciole dalla Regione". Cappellari: "State zitti"

"Briciole". Questa la valutazione del pd per il Piano Marshall varato da Palazzo Lombardia e che interesserà anche il Mantovano. Un programma strategico per favorire la ripresa economica dopo l'emergenza Coronavirus che impegna altri 3,5 miliardi di euro per realizzare opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi. Risorse che il consigliere regionale Antonella Forattini (Pd) ha definito "briciole".



Non ci sta la collega leghista Alessandra Cappellari. "Premesso che le opere sono state decise in base alle segnalazioni del territorio, io e il consigliere Forattini abbiamo un concetto molto diverso di briciole", afferma il consigliere regionale del Carroccio. "Definire così la Gronda Nord di Viadana, la Pope, la Postumia e la tangenziale di Goito, che da sola assomma 130 milioni, e sulle quali che anche la Forattini ha speso la sua personale campagna elettorale nel 2018, significa non avere rispetto dei cittadini. Sono opere che e gli amministratori, di destra, centro o sinistra, attendono da tempo".



In secondo luogo, prosegue la leghista, "visto che la Forattini è tanto svelta a far polemica su tutto, anche sui milioni di euro stanziati dalla Regione, cerchi di dimostrare con i fatti concreti le argomentazioni: dato che il suo partito è al governo, potrebbe fare in modo che da Roma arrivino quantomeno gli stessi finanziamenti che arrivano dalla Lombardia e con le stesse certezze temporali. Fino a quel momento, che prevedo lontano, si limiti a ringraziare la Regione e i cittadini le saranno grati".