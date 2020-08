"A chi l'hai data?". Insulti social a candidata Pd

"Alleati con Cicciolina", "A chi l'hai data?", "Vattene a fan... in Colombia". Allusioni sessiste e insulti comparsi sotto il video con cui Monica Patino Gomez ha annunciato la propria candidatura alle prossime regionali in Toscana. Anzi, postati e poi cancellati quando il caso ha cominciato a far clamore, anche se sono stati salvati come screenshot e rilanciati da chi l'ha difesa, compreso diversi esponenti del Pd. Avvocatessa di origini colombiane, a Firenze da circa 20 anni, un marito e un figlio, nota per le sue battaglie in difesa dell'immigrazione, è stata schierata dal Pd nel collegio fiorentino.



"Ero consapevole del clima politico e sapevo che sarebbe stato difficile, che mi sarei esposta a questo pericolo. Ma vivere queste cose in prima persona fa tutt'altro effetto", racconta a Repubblica. "Sono molto dispiaciuta di avere visibilità per questo episodio. Avrei voluto farmi conoscere per le mie idee, i miei progetti e la mia visione di futuro".