Marocchino tenta di occupare casa ma cade dall'impalcatura

Un marocchino di 24 anni ha riportato un taglio al polso precipitando da un'impalcatura mentre tentava di introdursi in un appartamento Aler nella zona sud di Milano. Il fatto è accaduto poco dopo l'una della scorsa notte in via Gola. Il giovane è stato soccorso per il taglio che è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul posto, avrebbe perso l'equilibrio mentre scalava una impalcatura montata all'esterno del palazzo per raggiungere un'abitazione vuota con l'intenzione di occuparla.