Oriunda senegalese indossa l'abito sardo, i social la massacrano

Ha indossato l'abito tradizionale di Codrongianus, piccolo centro dell'hinterland di Sassari. Ma quegli scatti su Facebook le hanno procurato una valanga di insulti dai leoni da tastiera. Perché lei, Kary Khouma, 21 anni, ha la pelle nera. "I commenti su Facebook? Ignoranza", liquida al telefono coi giornalisti. "Non mi scalfiscono, chi è fermo a questa visione non sa che sta parlando di una ragazza sarda, nata e cresciuta a Olbia, orgogliosa delle sue origini ma legata alla Sardegna, la sua terra", dice.



"Faccio la modella, ero sul set per altro, il proprietario dell'abito mi ha chiesto di indossarlo e di potermi fotografare", racconta Kary, nata da genitori senegalesi trapiantati nell'isola da trent'anni. "Sono più sarda che senegalese. Non rinnego assolutamente le mie origini, ne sono fiera, ma qui sono nata e cresciuta e qui voglio vivere".