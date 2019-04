I gilet gialli devastano Parigi

Emerge l'anima peggiore dei gilet gialli, quella vandalica. E così ieri, pur avendo fondamentalmente ragione nel protestare contro Macron (ma c'è modo e modo), esponenti dei gilet gialli hanno devastato Parigi. Scontri fra manifestanti e forze dell'ordine a Place de la République. I casseur hanno spaccato alcune vetrine e svaligiato dei negozi (e costoro non possono essere etichettati come manifestanti, ma solo come delinquenti).



Nel mirino McDonald's e il magazzino Go Sport, che è stato saccheggiato ed i cui articoli in vendita sono stati lanciati verso la folla che esultava; infine è toccato ad un negozio di cellulari. Proteste - discutibili . anche contro la colletta a favore della cattedrale di Notre-Dame dopo l'incendio. "Milioni per Notre-Dame, e i poveri?" si legge su alcuni cartelli, "Notre-Dame non siamo noi" su altri. Qualche scritta anche a favore di Julian Assange. L'anima, quella vera, dei gilet gialli si sta perdendo...



Foto di Pexels da Pixabay