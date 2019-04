In questo santo giorno di Pasqua, la scimitarra assassina ha colpito ancora. Oltre a provare dolore per le vittime cristiane dello Sri Lanka, provo un grave turbamento perché l'attuale chiesa modernista, che fu di San Pio X, guarda all'islam come ad una "religione" di pace. Ora basta ipocrisia. Basta tacere il nome degli assassini. Basta con questa paura vigliacca, con questo politically correct che le élite hanno imposto per non turbare gli animi... E' una carneficina che ha il marchio dell'islam. Piaccia o no. Io non sono ipocrita e chiamo gli assassini figli di Maometto con il loro nome. Che Dio abbia pietà delle vittime e che la Giustizia dell'Onnipotente scenda sulle bestie che hanno perpetrato il massacro e su coloro che cercano di stemperare i toni in quanto atei, opportunisti, ipocriti o falsi cristiani.