Gli svizzeri vogliono le mascherine obbligatorie

L'allentamento delle misure di contenimento del coronavirus dovrebbe essere accompagnato dall'uso generalizzato di mascherine, secondo la maggioranza degli svizzeri. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi sui giornali di Tamedia. Sei intervistati su dieci sono favorevoli a rendere obbligatorio l'uso delle mascherini nei luoghi pubblici non appena saranno a disposizione in numero sufficiente. Una simile misura è appoggiata dalla maggioranza degli elettori di tutti i partiti. Tre quarti degli intervistati è anche a favore o piuttosto favorevole a una vaccinazione obbligatoria una volta scoperto il vaccino.



Una maggioranza schiacciante (83%) ha fiducia nelle decisioni del Consiglio federale, l'esecutivo elvetico. I due terzi (65%) ritengono che le misure adottate dalla Confederazione non arrechino troppi danni all'economia rispetto all'effetto benefico sulla situazione sanitaria. Ma la percentuale è inferiore nella Svizzera tedesca (55%) rispetto alla Svizzera francofona (69%) e al Ticino (67%).