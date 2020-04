Biden attacca Trump sul virus letale: "Hai fallito"

Scontro in America, ove i morti per il virus letale si contano a migliaia, tra Biden e Trump. "Donald Trump ha fallito nell'agire rapidamente contro la pandemia e questo sta costando enormemente all'America", ha detto l'ex vicepresidente Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, secondo cui per "The Donald" "è finito il tempo delle scuse".



"E' chiaro che il presidente non ha alcun interesse a risolvere il problema e a salvare le vite umane, con gli USA che sono i primi nel mondo per decessi e casi di contagio e che contano già 22 milioni di americani che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione", ha attaccato Biden. Che a Trump non importi nulla degli americani è già stato detto e ribadito dai suoi principali accusatori, che sostengono che il miliardario, quando ancora non era in politica, avrebbe fatto i soldi con speculazioni edilizie a danno dei suoi clienti. Vere o false che siano queste accuse, il dibattito politico in America si fa sempre più infuocato.