Il leghista Anelli: "Regione Lombardia darà 82 milioni agli operatori sanitari. Il Pd straparla"

“Il Pd lombardo straparla, forse perché non ha ancora smaltito gli aperitivi con Zingaretti: la Lombardia è pronta a riconoscere un bonus agli operatori sanitari lombardi con 82 milioni. Se il governo nazionale ci dà via libera, bene. Altrimenti agiremo da soli. Peraltro, l’Emilia-Romagna citata da Peluffo non ha ancora dato un solo centesimo. Basta fango sulla Lombardia, basta sciacallaggio sulla pelle dei lombardi”. Così Roberto Anelli, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Lombardia, in risposta al segretario del Pd lombardo Vinicio Peluffo.