La Lombardia stanza tre miliardi per l'impresa

"Grazie alla Regione Lombardia per aver stanziato tre miliardi di risorse per un piano straordinario per investimenti, per sostenere i Comuni e le aziende. Complimenti alla giunta regionale lombarda, al governatore Attilio Fontana e all'assessore al Bilancio, Davide Caparini, per questa decisione che aiuta i cittadini e le nostre imprese in questo momento di enorme difficoltà.

La Lombardia sta ripartendo da sola, come sempre, rimboccandosi le maniche come è abituata a fare. Abbiamo curato decine di migliaia di malati, abbiamo salvato decine di migliaia di vite, abbiamo seppellito più di dieci mila nostri concittadini e ci siamo fermati per qualche settimana, ma ora noi ripartiamo, la Lombardia riparte. Questa è la Lombardia, questo è l’orgoglio lombardo!". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"La fase 2 in Lombardia è cominciata con i fatti, con i soldi, quelli veri, non con gli annunci e le promesse sul niente con cui si riempie la bocca il Governo Conte. La Regione Lombardia con proprie risorse ha varato un ‘piano Marshall’ fino al 2022 mettendo 3 miliardi per investimenti in opere pubbliche in tutta la Regione, di cui 400 milioni per Comuni e Province per opere immediatamente cantierabili. Ci saranno 100 mila euro per ogni Comune, anche i più piccoli. E ci sono 82 milioni per stabilizzare il personale sanitario che da precario sta lavorando in questa emergenza. Questi sono i fatti, i soldi veri. Ora attendiamo la prossima conferenza stampa fatta di aria fritta dell’accoppiata Conte-Casalino. Forza che aspettate a blaterare un po’? A voi le parole, ad Attilio Fontana e alla sua giunta i fatti. Questa è la realtà". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.