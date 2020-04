Milano allo stremo. Il sindaco che fa?

“Milano con il calo dei turisti sarà la città più colpita, ci aspettiamo quindi importanti azioni di governo per la nostra città. E a questo proposito, ci piacerebbe che il sindaco Sala avesse la stessa sensibilità che sta dimostrando in altri “ambiti” anche nei confronti degli esercenti milanesi, che sono la categoria economica che soffrirà di più”. Così ieri Gianmarco Senna (Lega), Presidente della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione di Regione Lombardia, che interviene a favore di una delle categorie più colpite dalla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria per il coronavirus.

“Il danno che la crisi economica porterà a Milano sarà elevatissimo – sottolinea Senna – quest’anno non può ovviamente essere considerato un anno normale, quindi sarebbe più che ragionevole sospendere il pagamento di Cosap e Tari per i pubblici esercizi. E per sospensione intendiamo un’abolizione di fatto a tempo determinato. Molti esercenti non riusciranno, purtroppo, nemmeno a ripartire. Questo non sembra tuttavia interessare al sindaco di Milano, il quale prima ha fatto danni con lo slogan ‘Milano non si ferma’, poi è corso in maniera rocambolesca, per non dire grottesca, ai ripari, e oggi persiste nel disinteressarsi delle categorie economiche. Un atteggiamento poco lungimirante, che non farà altro che mettere Milano sempre più in ginocchio”.



“Proprio oggi – prosegue – Fipe-Confcommercio ha evidenziato in una nota a livello nazionale, lanciando un grido d’allarme, come i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, catene di ristorazione, catering, discoteche, pasticcerie, stabilimenti balneari, etc.) vedrebbero una perdita finora calcolata in circa 30 miliardi di euro, con il rischio di chiusura definitiva di circa 50mila imprese e la conseguente perdita di ben 300mila posti di lavoro”.