Con la droga in casa, coppia arrestata a Rosolini

I Carabinieri della Stazione di Rosolini (Siracusa) hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Santo Armenia, classe 1991, e M.A., classe 1997, sua convivente. Nell'ambito della quotidiana attività sul territorio, i Carabinieri avevano infatti acquisito elementi tali da far ritenere che l'uomo potesse detenere e spacciare droga. Pertanto hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare durante la quale, sin da subito, i due - che si trovavano in compagnia di altre due persone - si sono mostrati particolarmente insofferenti. Al termine delle attività i Carabinieri hanno infatti rinvenuto nella disponibilità dei due circa 20 g. di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, nonché materiale per il confezionamento delle dosi stesse.



Il Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa Carmen Scapellato nel corso della successiva udienza ha convalidato l'arresto due giovani e, in attesa di processo, ha applicato all'uomo già gravato da pregiudizi di polizia per spaccio di stupefacenti, la misura cautelare degli arresti domiciliari disponendo altresì la sospensione del reddito di cittadinanza di cui lo stesso godeva. La donna, invece, atteso il suo attuale stato di incensurata, è stata invece rimessa in libertà.