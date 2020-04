Coronavirus, Renzi: "Regole chiare, ma ripartiamo"

"Diamo delle regole chiare, se hai queste regole riapri, se non le hai non riapri. Abbiamo un eccesso di burocrazia in Italia". Lo dice Matteo Renzi ai microfoni di 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Alla gente diamo un messaggio chiaro, purtroppo il virus ci sarà ancora per un anno. Avremo dei danni pazzeschi... diamo soldi alle aziende con la liquidità, aiutiamo chi non ce la fa ma ripartiamo", l'appello del leader di Italia Viva.