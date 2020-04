Conte: "Fase 2 non è assecondare opinione gente, ma un piano scientifico"

La fase 2 significa anzitutto non affidarci "all'improvvisazione" o a "decisioni estemporanee pur di assecondare una parte dell'opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni". Lo afferma in un lungo post su Facebook il premier Giuseppe Conte.



"In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall'équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della 'fase due', quella della convivenza con il virus - spiega - In questa fase non possiamo permetterci di agire affidandoci all'improvvisazione. Non possiamo abbandonare la linea della massima cautela, anche nella prospettiva della ripartenza". Conte sottolinea quindi che "l'allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato", "serio", "scientifico", "non possiamo permetterci di tralasciare alcun particolare".