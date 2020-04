Coronavirus in Lombardia: c'è una luce in fondo al tunnel?

"I dati odierni della Lombardia anche oggi testimoniano come ormai si possa vedere una luce in fondo al tunnel". Lo ha detto ier, e speriamo abbia ragione, il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. "Vedere la luce non significa che siamo usciti dal tunnel, perché sappiamo di essere ancora dentro, ma la luce la vediamo. In questo momento mi viene in mente la saggezza del Manzoni nella frase celebre con cui il podestà spagnolo Ferrer incita il cocchiere a far muovere la carrozza in mezzo alla folla milanese in rivolta: Pedro, adelante con juicio".



"Per cui massimo rispetto da parte dei cittadini delle prescrizioni e dell’utilizzo, sempre, dei dispositivi, ovvero mascherine, guanti e occhialini, ma ora prepariamoci a riavviare le macchine, però sempre ‘cum juicio’ come insegnava il Manzoni, uno che di pestilenze se ne intendeva. In questo momento non possiamo basarci su date definite a tavolino perché i tempi di riaperture e ripartenze possono essere basati solo sul buonsenso, sul ‘juicio’ e sulle indicazioni di scienziati e non di parolai!", ha concluso.