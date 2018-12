"Credevo fosse un pesce, invece era un siluro"

La Cina minimizza il ritrovamento di un proprio siluro da parte di un pescatore vietnamita, al largo delle coste della provincia di Phu Yen, affermando che l'arma potrebbe essere stata trasportata vicino al Vietnam dalla corrente. Lo rende noto un comunicato emesso oggi dal Ministero della Difesa Nazionale di Pechino.



Il siluro trovato serviva a "scopi di addestramento" e "non aveva un bersaglio specifico", assicura Pechino. L'arma si era persa durante un'esercitazione avvenuta a inizio dicembre in acque non lontane dall'isola tropicale cinese di Hainan: il siluro è "un modello generico per l'addestramento" e "potrebbe essere stato trasportato verso il Vietnam dalla corrente oceanica".