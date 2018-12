Uccise ladro in fuga a Brescia, i giudici: "Ha mirato al bersaglio"

Uccise il ladro rincorrendolo per il paese e infine "mirando" per colpirlo. Lo sostengono nelle motivazioni della condanna a nove anni pronunciata dalla Corte d'Assise di Brescia nei confronti di Mirco Franzoni. Il 34enne di Serle (Brescia) il 14 dicembre 2013 uccise con un colpo di fucile un ladro che era entrato a casa del fratello.



"La tesi difensiva di uno sparo puramente accidentale - si legge nelle motivazioni -, esploso in quanto la persona offesa avrebbe cercato di strappare l'arma dalle mani dell'imputato, è del tutto irragionevole e inverosimile".



Non solo, le motivazioni si spingono oltre: "Ha sparato con il fucile all'altezza della spalla nella posizione di chi è intento a mirare un bersaglio".