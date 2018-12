I gilet gialli stanno con la Le Pen!

Esponenti dei 'gilet gialli' potrebbero essere inseriti nella lista del partito populista di Marine Le Pen per le elezioni europee di maggio 2019. Ad aprire ai leader della protesta sociale è l'europarlamentare del Raggruppamento nazionale (RN), Nicolas Bay, annunciando che il partito è "pronto ad accoglierli".



Una decisione presentata come "una mano tesa a quanti sono desiderosi di portare avanti la propria lotta" ha dichiarato Bay all'emittente Sud Radio. E già stanno fioccando le prime adesioni. "Emmanuel Macron non risponde alla frattura democratica che abbiamo visto nei gilet gialli. La nostra democrazia priva di rappresentatività buona parte dell'elettorato", ha insistito l'europarlamentare.



Durante settimane di manifestazioni a Parigi e ai quattro angoli della Francia, la leader del partito di destra Marine Le Pen ha sempre dato il suo appoggio ai gilet gialli.