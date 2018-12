Torna Padania misteriosa e L'angolo di Tommy e Milù

Sabato 22 dicembre, dalle 11.30 alle 13, puntata "mix" a Radio Padania, con Padania misteriosa e L'angolo di Tommy e Milù. Conduzione a quattro mani con Stefania Genovese e Alfredo Lissoni, diversificati, ma anche simili, gli argomenti: per il mondo del mistero, gli UFO e il caso Amicizia, per la parte animalista la presentazione del libro Il mio cane mi ama la mia gatta di odia, ma anche gli animali e il paranomale. E tanto altro ancora.



Ospiti, nella sezione animalista, l'etologo Roberto Marchesini e Massimo Rossi, segretario dell'Accademia dei Gatti Magici. Che parlerà di "Marina gatta sindaco" (di Gravellona). Per gli UFO, il pilota Marco Guarisco e lo scrittore Enrico Baccarini.