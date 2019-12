Il gender è già fra Noi… ad Arezzo

Contattiamo Marco Fusi mentre è in giro per i suoi vari concerti in giro per l'Italia. Per iniziare puoi dirci come nasci musicalmente?

Sono un clarinettista e compositore. Ho iniziato la mia attività come leader di un'orchestra nel 2002 (il progetto Yesh Gvul), reinterpretando brani della tradizione klezmer, araba, gitana, balcanica. Successivamente ho ampliato la mia attività proponendo brani di mia composizione, che all’ispirazione etnica aggiungono sonorità di tango, jazz e musica classica. Ho al mio attivo più di duecento concerti in contesti come il Parlamento Europeo, Rai 2, la Televisione Nazionale Serba, la Radiotelevisione Svizzera. Quest'estate con il mio gruppo ho partecipato all'apertura di Nisville, uno dei festival Jazz più importanti al mondo, che si svolge in Serbia. Ho collaborato in teatro con personalità come Antonio Lubrano, Lidia Ravera, Moni Ovadia e Ottavia Piccolo.

Come hai avuto con Diego Fusaro l’idea di intraprendere il tour “Il gender è già fra Noi” sui fatti di Bibbiano?

Con Fusaro ci siamo conosciuti a Canzo, in provincia di Como, in occasione di un festival letterario ed è scattata un'immediata simpatia reciproca. Abbiamo scelto un tema forte e controcorrente, che difficilmente sarebbe stato trattato dal mainstream.

La “sceneggiatura” dell’esibizione di teatro civile, come la definite, mette in risalto come la vicenda di Bibbiano sia emblematica di una tendenza culturale volta a distruggere la famiglia naturale. Quale contributo può dare a questa battaglia prima di tutto culturale la musica da te composta?

Abbiamo scelto di tornare alle origini del teatro dell'antica Grecia, dove musica e testo teatrale erano strettamente interconnessi. Anche gli antichi filosofi tenevano in grande considerazione l'arte dei suoni, al punto che Platone definiva l'attività del filosofare come "rendere omaggio alla musica". Quello che mettiamo in scena è una vera e propria "lettura - concerto", dove recitazione, musica e riflessione filosofica hanno uguale dignità e si sostengono reciprocamente.

Vuoi rivolgere un invito ai lettori del Populista a partecipare ad una delle prossime date della vostra importante iniziativa?

Penso che in Italia sia giunta l'ora di un teatro civile che rompa con gli stereotipi e i luoghi comuni del mainstream. Mi auguro che il pubblico possa darci ragione partecipando massicciamente allo spettacolo. La prossima tappa che abbiamo in programma sarà ad Arezzo, teatro della Bicchieraia, giovedì 9 gennaio. Spero che con gli amici toscani ci possiamo vedere lì, alle ore 21. Grazie!