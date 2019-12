Governo, il forzista Sozzani: "Nessuna traccia del codice contratti"

"Del regolamento del codice dei contratti ancora non c'è traccia eppure il governo aveva promesso di presentarlo entro il 18 dicembre. Nulla di nuovo visti i precedenti di questo esecutivo che sembra divertirsi a complicare le cose piuttosto che semplificarle". Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Diego Sozzani.



"Tutta questa incapacità ci farà rimpiangere il povero ministro 'Toninulla' perché - conclude Sozzani - la sensazione è quella di essere passati dalla padella alla brace in pochi mesi con la nuova ministra De Micheli".