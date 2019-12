Maltempo, Conte piange sul latte versato: "Ancora molto da fare"

"Per contrastare il dissesto idrogeologico abbiamo ancora molto da fare, non dobbiamo solo piangere i danni e le vittime, dobbiamo evitare queste situazioni e l'unico modo è pianificare i nostri interventi e intervenire a livello strutturale con la prevenzione, come stiamo facendo con Proteggi Italia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. Una constatazione un po' tardiva e in stile Greta, visto che sono anni che il dissesto idrogeologico sta causando danni e lutti al Paese Italia e ben poco è stato fatto per metterci una pezza. Non è novità di oggi, insomma.