Convegno sull'Islam al Pirellone. E l'assessore chiede regole ferree per le moschee

"Il piano per le attrezzature religiose, così come si annuncia quello del comune di Milano, ha delle criticità dal punto di vista politico. Per quanto riguarda il Palasharp ci riserveremo come regione di verificare la legittimità di questa scelta una volta che sarà adottato il pgt". Lo ha rilevato l'assessore lombardo al Territorio e Protezione Civile, Pietro Foroni, parlando ieri della situazione dei luoghi di culto nel capoluogo lombardo, a margine di un convegno a Palazzo Pirelli sulla "ombra dell'Islam su Milano", organizzato dal consigliere regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni.



"Quando il comune di Milano adotterà il pgt" in discussione a Palazzo Marino, "verrà trasmesso in Regione Lombardia e noi verificheremo la conformità rispetto alle normative urbanistiche regionali anche per quanto concerne il discorso delle attrezzature religiose", ha spiegato Foroni. "Saremo attenti e chiederemo la più ferrea applicazione della normativa vigente in materia di luoghi di culto", ha assicurato l'assessore leghista. "Quello che abbiamo verificato è la presenza di tanti luoghi dove si applica il culto islamico oggi che sono irregolari, peraltro annunciati anche dal Comune. Luoghi che hanno una destinazione urbanistica non conforme rispetto a quella dei luoghi di culto, e pertanto trattasi di tanti abusi edilizi, che meriterebbero un pronto intervento dell'amministrazione", ha ricordato Foroni.



Cinque giorni fa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video postato su Facebook e registrato davanti al Palasharp, ha affermato che "tutti i cittadini hanno diritto di pregare e quindi un luogo ci deve essere".