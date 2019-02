Obbliga la figlia a mettere il velo, scottava il figlio con un coltello arroventato

Aveva creato in casa "un clima familiare di vero e proprio terrore" sottoponendo i due figli, una quindicenne e un undicenne, ad una lunga serie di "violenze e minacce", tanto che la ragazzina era costretta a "mettere il velo islamico" anche se non voleva, mentre al piccolo, stando al racconto della sorella, avrebbe inferto anche "bruciature" con un coltello "arroventato".



Con l'accusa di maltrattamenti la donna, egiziana di 40 anni, è finita in carcere a Milano a metà gennaio su ordine del gip Giulio Fanales e su richiesta del pm Nicola Rossato, ha poi ottenuto i domiciliari e qualche giorno fa il giudice ha disposto per lei il processo con rito immediato.



"Se fossero accertati i fatti riportati oggi dal Corriere, se fosse accertato che una ragazzina egiziana di 15 anni, a Milano, veniva picchiata selvaggiamente dalla madre perché semplicemente si vestiva alla occidentale e voleva vivere alla occidentale, se tutto questo fosse confermato allora questa minorenne andrebbe tolta alla famiglia. Ma a prescindere da questo specifico caso vediamo come in Lombardia, pensando anche al tragico caso di Sana Cheema, si moltiplicano i casi di famiglie islamiche dove vengono segregate le figlie che vogliono vivere alla occidentale o vengono imposti matrimoni combinati, dimostrando che nella maggior parte dei casi il modello di integrazione da parte delle famiglie di fede islamica fallisce davanti alle prove concrete della realtà quotidiana, dimostrando con i fatti di cronaca che spesso chi arriva qui non vuole adeguarsi al nostro modo di vivere ma vuole imporre il suo, anche con la violenza fisica". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda.