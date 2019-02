E gli immigrati della Diciotti ora vogliono soldi: "Ci avete sequestrato, dovete risarcirci"

Le vicende legate alla nave "Diciotti" sembrano non avere fine. La notizia del giorno riporta infatti che alcuni dei sedicenti profughi soccorsi dalla ormai celebre imbarcazione avrebbero fatto richiesta urgente di risarcimento danni al Ministro dell'Interno Matteo Salvini e al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I 41 immigrati eritrei che hanno presentato questa richiesta ritengono sia loro dovuto un risarcimento la cui cifra oscilla tra i 42mila e i 71mila euro.



Alla base di questo ricorso c'è l'atteggiamento tenuto dalle autorità italiane nei confronti degli eritrei, bloccati a bordo della nave per una decina di giorni. I ricorrenti sostengono di essere stati privati della loro libertà personale mentre la nave "Diciotti" si trovava ormeggiata nel porto di Catania.



Cifre decisamente molto elevate, se si considera il fatto che la Procura di Catania fin dall'inizio aveva chiesto l'archiviazione per i fatti della "Diciotti" nei confronti del Ministro dell'Interno Salvini, derubricando il tutto ad una scelta politica che non poteva costituire un reato di fatto. Peraltro, è opportuno ricordare che i 41 eritrei ricorrenti, dopo essere stati sbarcati e accolti, avevano fatto perdere le loro tracce rifugiandosi al centro Baobab.