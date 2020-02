Coronavirus: è arrivato in Italia!

Tre contagiati, e non uno come inizialmente detto, nel Basso Lodigiano: un italiano 38enne ricoverato al pronto soccorso di Codogno, la moglie ed un amico. L'uomo non è mai stato in Cina ed è stato contagiato in un ristorante ove si è recato con un amico cinese di ritorno dall'Asia. Il giovane aveva avuto febbre alta e problemi respiratori; mercoledì si è presentato al pronto soccorso per accertamenti.



Walter Ricciardi, professore di igiene e sanità pubblica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha dichiarato: "Regione Lombardia ha avviato un'accurata inchiesta epidemiologica per individuare tutte le persone entrate in contatto con l'ammalato e verificarne la positività o negatività al virus nCoV-2019, con la finalità di bloccare un eventuale contagio. L'emergenza non si risolverà nelle prossime settimane, durerà mesi".



Quanto ai dati relativi al numero dei contagiati e delle vittime del coronavirus in Cina e negli altri paesi extraeuropei Ricciardi ritiene che siano "largamente sottostimate" mentre le cifre diffuse dai paesi europei "sono veritiere".