Coronavirus, Salvini: "Qualcosa non funziona"

"Non vorrei le polemiche, non penso ai barconi e ai barchini, ma penso ai controlli su chiunque entra ed esce dall'Italia ed evidentemente qualcosa non funziona". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, commentando i tre casi sinora accertati di coronavirus in Lombardia.



"I contagi del Coronavirus? Sto rientrando in Lombardia appunto per questo, farò un salto in Regione ad ora di pranzo. La situazione è preoccupante, non sta a me dirlo ma dalle notizie che ho non c'è un contagiato, ma ce ne sono più di uno, tutti localizzati nella stessa area. Il problema è che, stando alle informazioni che si hanno, era in giro da giorni, giorni e giorni, in Lombardia e non solo. Se un sta in giro per 15 giorni, quante persone ha incontrato?", ha ribadito.



"Davvero non vorrei polemiche, non penso solo ai barconi e ai barchini. Penso ai controlli di chiunque entra in Italia ed esce dall'Italia: evidentemente, qualcosa non funziona. Il Governo? Non do colpe a Tizio e a Caio: è fondamentale, se non l'hanno fatto da ieri, che da oggi", scandisce il leader leghista, "chiunque entri in Italia con qualunque mezzo di trasporto, dalla zattera all'aeroplano, venga controllato. E se arriva da alcune zone, venga isolato per 15 giorni. Come fanno altri Paesi. Se sono tre casi sono tre casi, però abbiamo visto che questa bestia purtroppo è virale. Rientro velocemente a Milano".



Regione Lombardia invita tutti i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno (Lodi) a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali, dopo i tre casi di coronavirus. Lo dice l'Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.