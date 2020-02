Coronavirus, in cento "sotto controllo" a Codogno. E sette in osservazione a Genova

Un centinaio di contatti del 38enne infettato a Codogno sono ora in "sorveglianza attiva" e sette i i casi in osservazione a Genova. "Questa mattina, intorno alle 9, Regione Liguria ha ricevuto dagli uffici competenti di Alisa (il Sistema sanitario della Regione) la segnalazione che sono state attivate a Genova le procedure di approfondimento, all'Ospedale Policlinico San Martino, per un nucleo familiare composto da 7 persone, già sottoposto a sorveglianza attiva dal 16 febbraio". Lo fa sapere la Regione in una nota. Su Facebook il governatore Giovanni Toti ha parlato di "sei persone" e comunque tutte "di nazionalità cinese", rientrate dalla Cina nei giorni scorsi, portate all'ospedale San Martino e al Gaslini "per controlli, poiché potrebbero aver contratto il coronavirus. Tutto il nostro sistema sanitario è pronto a fronteggiare qualsiasi eventuale emergenza e alle 17.30 in diretta dalla Regione vi aggiorneremo sulla situazione in Liguria".



E intanto l'epidemiologo Pierluigi Lopalco fa sapere che "i casi di contagio in Lombardia fanno suonare un ulteriore campanello d'allarme e ci suggeriscono di fare una cosa importantissima che invece avremmo dovuto fare tanto tempo fa: preparare gli ospedali. Purtroppo bisogna ammettere che il livello di preparazione degli ospedali italiani è carente senza contare che siamo ancora nella stagione influenzale. Abbiamo quindi strutture già molto impegnate a gestire gli accessi per l'influenza e, mi sembra, ancora non siano ben organizzate per gestire eventuali casi di coronavirus".