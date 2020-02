Vieni dalla Cina? Scatta infine la quarantena. Per modo di dire

Ci ha messo la bellezza di due mesi il ministero della Salute di casa nostra per decidersi a prendere una posizione ferma contro il possibile contagio di coronavirus. Buon ultimo, peraltro, visto che si segnalano casi a Codogno e falsi allarmi in Liguria. Con l'ordinanza firmata oggi in seguito ai casi in Lombardia il ministero ha dichiarato l'obbligo di quarantena "fiduciaria" domiciliare per chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni e "sorveglianza attiva" per chi è stato nelle aree a rischio, cioè nel paese asiatico così come indicato dall'Oms, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie locali al proprio rientro in Italia. Solo che... che vuol dire quarantena fiduciaria? Che a discrezione del possibile contagiato quest'ultimo può decidere se starsene a casa o gironzolare per l'Italia?