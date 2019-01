Palermo, il sinistro Orlando sfida le istituzioni: "a breve firmerò le prime iscrizioni"

“Quando firmerò le prime iscrizioni anagrafiche? Sono in corso le istruttorie, una volta terminate provvederò a firmarle“. Con queste parole Leoluca Orlando continua la sua disubbidienza al Decreto sicurezza, mette, di fatto, da parte la Costituzione italiana e sfida le istituzioni sovraordinate al Comune di Palermo con in testa il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Con la sua città che attraversa profonde crisi, su tutte l'emergenza rifiuti, Orlando continua a occuparsi del suo chiodo fisso, i migranti. Il sindaco buonista continua ad occuparsi di chi non lo ha eletto, sottraendo tempo ai palermitani.





E in questa maniera ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del rifiuto dei dipendenti dell’anagrafe di Palermo di rispettare la direttiva del sindaco d’iscrivere i richiedenti asilo nel registro dei residenti. “Nei giorni scorsi – ha rivelato il sindaco di Palermo sinistro Leoluca Orlando – i dipendenti erano talmente preoccupati dal clima che si sta costruendo che non volevano rilasciare neanche un’autorizzazione conforme al decreto Salvini. Ho dovuto firmarla io nonostante l’atto non fosse impedito dal decreto sicurezza”.