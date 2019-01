Diritto alla vita: la “congiura globalista” continua

Ieri dopo la March for Life di venerdì a Washington anche la Francia si è messa in Marcia per la vita. Decine di migliaia di persone (alla scorsa edizione, il 22 gennaio 2018, erano 40 mila) si sono ritrovate per le vie di Parigi per dire no alla legge Veil che, nel lontano 1975, ha legalizzato l’aborto nel Paese. Contestualmente, i manifestanti hanno rivendicato il diritto di obiezione di coscienza dei medici e del personale sanitario nei confronti dell'aborto, dell’eutanasia e dell’utero in affitto.

La Marcia parigina, con il sostegno di Papa Francesco e di diversi vescovi francesi, ha esortato i medici in tutto il Paese a ricorrere in massa all’obiezione di coscienza per smettere la complicità con l’uccisione deliberata di un essere umano allo stato embrionale.

Circa 220.000 aborti ogni anno vengono in effetti compiuti in Francia da parte del Sistema sanitario e, quindi, a spese pubbliche e con il contributo di tutti i cittadini francesi, compresi quelli contrari per insuperabili motivi di coscienza a questo delitto. I manifestanti hanno anche intonato slogan e mostrato cartelli contro l'eutanasia, che varie forze radicali e di sinistra stanno per far legalizzare dall'Assemblea nazionale.

La Marcia per la Vita francese, dal 2006, è promossa una volta all'anno da un comitato composto da varie associazioni, fra le quali “Scegliere la Vita”, la Fondazione Jérôme Lejeune, "Rinascimento cattolico" e "I Sopravvissuti".

Anche in Italia varie realtà dell'associazionismo e della società civile hanno intrapreso una analoga difficile ma indispensabile forma di manifestazione nazionale pubblica. Tra 4 mesi esatti, quindi, sabato 18 maggio, i prolife italiani si sono già dati appuntamento a Roma per ricordare gli oltre 6 milioni di bambini uccisi grazie alla legge sull’aborto n. 194 del 1978 e per chiederne la cancellazione dall’ordinamento giuridico nazionale. Per contattare il Comitato promotore della IX Marcia nazionale per la vita si può scrivere a info@marciaperlavita.it oppure consultare il sito ufficiale: www.marciaperlavita.it.