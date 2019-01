Torna Fuori dal Coro dopo la pausa natalizia

L'ultima puntata risale al 14 dicembre, quella prima delle vacanze natalizie. Poi una diretta Sanguisughe che annuncia il ritorno a gennaio. E stasera, lunedi 21, Mario Giordano e Fuori dal Coro sono in onda. Al centro dell' attenzione il tema dell'immigrazione, delle Ong e della politica di Macron. Come di consueto, Luisella Costamagna esprime la sua opinione. Fa da contraltare per contrastare le idee del giornaista. Nel corso della puntata il confronto tra il flusso migratorio degli ultimi due anni. Che cosa e' cambiato? Secondo quanto riportato gli sbarchi attuali sarebbero diminuiti rispetto agli anni passati. Da 172.301 del 2017 siamo a 138.382. Il che significa 854 morti in meno. Il merito va alla cosiddetta politica del rigore del nuovo governo:"meno sbarchi e meno morti". Non mancano i recenti fatti di cronaca che hanno visto protagoniste due citta: Latina e Mazzara del Vallo . Tra business e covo di scafisti il giro di affari ammonterebbe a circa tre milioni di euro. Mario Giordano spiega poi l'articolo di Giacomo Amadori pubblicato oggi sul quotidiano La Verita. Racconta le vicende di Tiziano Renzi, filuccanito al centro delle polemiche per non aver pagato i suoi operai. La trasmissione si conclude con il caso di Luxuria che in presenza di studenti minori ha spiegato come si diventa transessuali. "Sono rimasto ancora ai tempi in cui a scuola si imparavano le tabelline e la grammatica. Oggi invece si apprende a come divenire transessuali. Mah..io resto fuori dal coro" conclude il conduttore.