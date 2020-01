Bambini picchiati nella scuola islamica di Monza. Grimoldi: "E la chiamano integrazione?"

Il deputato della Lega e commissario della Lega Salvini Premier in Lombardia Paolo Grimoldi in una nota commenta la vicenda dei bimbi maltratti al centro islamico di Monza. "Purtroppo le madrasse in Italia e in Lombardia sono già una realtà ed eccone le nefande conseguenze. A Monza due maestri sono stati arrestati con l'accusa di aver percosso i propri piccoli allievi della propria scuola coranica della comunità senegalese durante le lezioni di apprendimento dei dettami islamici".



"Un fatto grave, per i maltrattamenti subiti dai minori, e per il modo in cui questo tipo di insegnamento viene svolto, affidandolo a soggetti violenti", osserva Grimoldi.



"Sarebbe questa l'integrazione che auspichiamo? Avere le madrasse per far crescere bambini come se fossero in Senegal o in altri sultanati e non in Italia?", si domanda in conclusione il deputato leghista.