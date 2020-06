Coronavirus: 568 morti negli Stati Uniti in 24 ore

Gli Stati Uniti hanno registrato 568 decessi correlati al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo l'aggiornamento quotidiano dell'universita' Johns Hopkins. E' il decimo giorno in cui il bilancio giornaliero delle vittime e' inferiore a 1.000 negli Stati Uniti, sebbene rimangano il Paese più colpito dalla pandemia con 119.654 morti su 2.251.205 di contagi ufficiali. Circa 20 Stati americani hanno recentemente visto un rimbalzo delle infezioni, mentre l'epicentro della malattia nel Paese si è spostato da New York e nord-est a sud e ovest. Dopo essere sceso sotto i 20.000, il bilancio giornaliero di nuove infezioni confermate negli Stati Uniti e' aumentata negli ultimi giorni a 30.000 e oltre.



Esistono timori di una seconda ondata di contagi da Covid-19, dopo le riaperture di vari Stati e con i massicci raduni contro la violenza della polizia e il razzismo che hanno avuto luogo nelle ultime settimane negli Stati Uniti. Anche il comizio elettorale del presidente Donald Trump a Tulsa, in Oklahoma, la prima dall'inizio della crisi di Covid-19, è stata accusata di favorire la diffusione del virus.