Si fregavano il reddito di cittadinanza: denunciati in settecento

Nel settore del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica sono stati 22.151 gli interventi, 5.434 le deleghe d'indagine concluse in collaborazione con la magistratura ordinaria e 1.309 le deleghe svolte con la Corte dei conti. Con riferimento alle indebite percezioni del 'reddito di cittadinanza', sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 709 persone. E' il bilancio operativo del 2019 presentato dalla Guardia di Finanza in occasione del 246esimo anniversario della fondazione.



Nell'ambito della spesa previdenziale e sanitaria, i Reparti hanno portato a termine, in totale, 1.430 interventi, segnalando all'Autorità giudiziaria 3.844 persone, di cui 35 arrestate. Scoperte, a livello nazionale, indebite percezioni e richieste di contributi nel settore della Politica Agricola Comune e della Politica Comune della Pesca per oltre 47 milioni di euro. Sono stati segnalati alla magistratura contabile 5.205 persone per danni erariali nonché eseguiti sequestri per 66 milioni di euro.