Cantù: nigeriano aggredisce agente. Protesta la Lega

Agente ferito a Cantù, nel Comasco; arrestato un immigrato senza fissa dimora violento, molesto, ubriaco e spacciatore. "Tolleranza zero per chi non rispetta le regole e la comunità. Difenderemo con orgoglio i decreti sicurezza di Matteo Salvini che hanno dato centralità, risorse, strumenti e poteri di intervento ai sindaci e alle polizie locali sempre più strategiche nel controllo del territorio insieme alle Forze di Polizia", commentano fonti dell'allora sottosegretariato all'Interno a guida Lega.



"Chi vuole smantellare i decreti Salvini fa il gioco di criminali, spacciatori e sfruttatori dell'immigrazione illegale. Chi porta criminalità e violenza in Italia non troverà mai accoglienza!''. Così la Lega commentando quanto successo a Cantù dove un nigeriano 37enne è stato arrestato dopo aver aggredito i vigili.