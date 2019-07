Autonomia, Conte a lombardi e veneti: "Avremo testo serio e credibile"

Appello del premier Giuseppe Conte ai cittadini lombardi e veneti, in merito alla legge sulle autonomie: "Avremo un testo serio e credibile, che verrà incontro alle vostre richieste e, nel contempo sarà compatibile con il disegno costituzionale". Ciò detto, il premier - in una lunga lettera sul Corriere della Sera - osserva che "le polemiche e le ultime dichiarazioni stanno pero' compromettendo questi ultimi passaggi. Invito tutti a considerare che un progetto riformatore così rilevante e articolato non può essere valutato sulla base dell'anticipazione di qualche singolo suo aspetto. Esprimere un giudizio su singole questioni, soprattutto in questa fase, non può che condurre a una visione parziale e limitata". Quindi Conte rimanda il giudizio finale alla bozza definitiva che verrà approvata dal Consiglio dei ministri.



"Le polemiche politiche non mi sorprendono", sostiene il premier che dice pero' di essere fiducioso in merito al fatto che "possiate tutti apprezzare l'impegno enorme che stiamo profondendo per venire il più possibile incontro alle vostre richieste e nel contempo, la responsabilità che abbiamo di rappresentare l'intera comunità nazionale". E quindi, "se non potremo accogliere, per intero, tutte le richieste che ci sono pervenute e non potremo trasferire, in blocco, tutte le materie che ci sono state indicate, non sarà per insensibilità nei vostri confronti".